



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ВТамО



ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну с целью участия в Министерской конференции Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия. В ходе аудиенции состоялось обсуждение вопросов совершенствования работы таможенной службы в Узбекистане, включая подготовку кадров и модернизацию технического оборудования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи