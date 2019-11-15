Делегация МИД Узбекистана вернулась из Франции

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра Дилшодом Ахатовым завершила трехдневный визит в Узбекистан, предпринятый 11-13 ноября с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

Программа визита включала проведение 11-го раунд узбекско-французских политических консультаций по линии МИД, встречи и переговоры с Генеральным секретарем Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Франсуа Делатром, сенатором Франции, председателем межпарламентской группы "Франция - Центральная Азия" Сената Натали Гуле, депутатом Национального собрания, заместителем председателя межпарламентской группы "Франция - Центральная Азия" Пьером Кабарэ и президентом Парижской медицинской академии Эммануэлем Кабани и другими официальными лицами.

Перспективными направлениями развития сотрудничества между двумя странами в ходе проведенных мероприятий были названы политика, международное сотрудничество, экономика и торговля, бизнес, инвестиции, здравоохранение, наука, образование, культура, технологии, туризм, взаимодействие по линии парламента.

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