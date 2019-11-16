В Ташкенте завершился Фестиваль науки и атома

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Ташкенте на площадках Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ), Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова завершил двухдневную работу первый Фестиваль науки и атома в Узбекистане, который проводился под эгидой Госкорпорации "Росатом" (Россия) с целью популяризации науки и инноваций среди представителей молодого поколения. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 600 школьников и студентов.

Торжественная церемония открытия фестиваля была проведена 14 ноября в ИЦАТ в Ташкенте. В ней приняли участие первый заместитель генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан (Агентство "Узатом") Бахрам Мансуров, генеральный директор "Росатом Центральная Азия" Сергей Громов, исполнительный директор филиала Национального исcледовательского ядерного университета "МИФИ" в городе Ташкент Алишер Санетуллаев, представители Агентства "Узатом", Госкорпорации "Росатом" и другие почетные гости.

Программа Фестиваля включала интеллектуальные игры для школьников, такие как "Атомный добль", "Научный хронограф", "Техностратегия", лекции для студентов и научно-популярное ток-шоу.

Лекторами и ведущими выступили узбекские и российские ученые и специалисты: с узбекской стороны - вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Бахтиер Ибрагимов, заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан Ильхом Садыков, с российской стороны - директор по исследованиям Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского Виталий Хрячков, доцент кафедры "Атомные станции и возобновляемые источники энергии" Уральского федерального университета Олег Ташлыков, преподаватели Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Алексей Пузаков и Роман Фомин, директор и менеджер Информационного центра атомной энергии в Челябинске Лариса Матвеева и Дмитрий Мерзлов.



"Цель фестиваля – рассказать о тех возможностях, которые сегодня открываются перед молодежью благодаря развитию технологий, пробудить у студентов и школьников интерес к занятию наукой. Фестиваль позволит участникам узнать, каким образом ядерные технологии способствуют улучшению качества жизни человека, об их применении в различных областях – промышленности, сельском хозяйстве, медицине, – и роли в развитии страны. Мы уверены, что первый Фестиваль науки и атома в Узбекистане станет настоящим праздником для всех его участников, а проведение таких мероприятий станет для нас хорошей традицией", – отметил генеральный директор "Росатом Центральная Азия" Сергей Громов.

Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество в атомной сфере. В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.



УЗИНФОРМ