



Погода в Узбекистане на 19 ноября



ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 21-24 ноября по Узбекистану временами пройдут осадки (дождь, местами с переходом в снег).



21 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.



22-24 ноября по территории республики ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0-5° мороза, местами до 8° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла. По северу 21-24 ноября температура воздуха понизится ночью до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи