



В Узбекистане утверждена концепция государственной политики в сфере межнациональных отношений



ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об утверждении концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений". Документ гласит: "За последние годы проделана масштабная работа, направленная на реализацию одного из приоритетов государственной политики – обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление атмосферы дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи, воспитание молодежи в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, расширение культурно-просветительских связей с зарубежными странами. Активно претворяются в жизнь положения Конституции Республики Узбекистан, провозглашающие и гарантирующие, что народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан, независимо от их национальности, а также Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития. В этих целях при Кабинете Министров Республики Узбекистан создан и осуществляет деятельность Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, которым осуществляется последовательная реализация государственной политики по обеспечению межнационального согласия и толерантности в обществе. Сегодня представители более 130 проживающих в нашей стране наций и народностей, пользуясь предоставленными Конституцией и законами Республики Узбекистан одинаковыми правами и возможностями, плодотворно работают в различных отраслях экономики и социальной сфере, сферах науки и культуры, внося достойный вклад в процветание Родины и укрепление ее независимости, повышение авторитета и имиджа республики на международной арене. Анализ динамики реализации приоритетов, осуществляемых масштабных демократических реформ, достигнутые значительные успехи в области либерализации политической, экономической, социальной, духовной и иных сфер жизни общества дают все основания утверждать, что народ Узбекистана объединен вокруг единой идеи – достижения благородных целей и важнейших задач по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. Вместе с тем в условиях продолжающейся глобализации и трансформации международных и региональных отношений, усиления в мире экономических, политических, национальных, религиозных и других противоречий, возрастания противоборства в информационном и киберпространстве сохраняется ряд актуальных вопросов в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами, требующих своего решения, в числе которых: дальнейшее повышение уровня взаимодействия государственных органов и организаций, местных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами;

налаживание на местах системы и механизмов мониторинга состояния межнациональных отношений как основы для организации деятельности по раннему предупреждению и профилактике возможных разногласий и конфликтных ситуаций в обществе;

реализация комплекса образовательных, информационных и культурно-просветительских мер по воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народа Узбекистана;

совершенствование работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов, а также работников других организаций в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами. В целях последовательного осуществления и дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере межнациональных отношений и развития дружественных связей с зарубежными странами, а также в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах: 1. Определить основными направлениями государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений: совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций, местных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, в том числе средствами массовой информации, при осуществлении государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами;

создание дополнительных социально-экономических условий для эффективной реализации государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами, сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев представителей различных наций и народностей, проживающих в республике;

дальнейшее укрепление чувства многонациональной большой семьи в обществе, дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей, проживающих в республике, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, обеспечение равноправия граждан, недопущение ущемления их конституционных прав и свобод;

развитие международного сотрудничества и дружественных связей с зарубежными странами в целях укрепления межнациональных отношений, защиту прав, свобод и законных интересов граждан на территории страны и за ее пределами, поддержку соотечественников и осуществление тесного сотрудничества с узбекскими диаспорами за рубежом, повышение авторитета и имиджа Узбекистана на мировой арене;

совершенствование организационно-правовых основ межнациональных отношений с учетом приоритетов государственного и общественного развития Республики Узбекистан, передового зарубежного опыта. 2. Утвердить: Концепцию государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений (далее – Концепция) согласно приложению № 1;

(далее – Концепция) согласно приложению № 1; "Дорожную карту" по реализации Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений в 2019–2021 годах (далее – "Дорожная карта") согласно приложению № 2. Установить, что координация реализации и мониторинг за качественным и своевременным выполнением Концепции и "Дорожной карты" осуществляются Комитетом по межнациональным отношениям

и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Комитет). 3. Согласиться с предложением Комитета о создании в его структуре Центра научно-прикладных исследований по межнациональным отношениям вместо отдела научно-практических исследований, методики и экспертизы со штатной численностью 4 единицы без образования юридического лица. Определить основными задачами создаваемого Центра: проведение на системной основе научных, в том числе социологических исследований в сфере межнациональных отношений, а также мониторинга развития процессов в данном направлении;

подготовку и опубликование научных статей, книг, научно-исследовательских материалов, информационно-аналитических обзоров в сфере межнациональных отношений;

организацию и проведение научно-теоретических и научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, "круглых столов", лекций и других мероприятий в сфере межнациональных отношений с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых, экспертов и специалистов;

изучение и анализ зарубежного опыта в решении проблем в сфере межнациональных отношений и выработку предложений по его использованию в условиях Узбекистана;

подготовку предложений и рекомендаций по укреплению межнационального согласия, раннему предупреждению и профилактике возможных разногласий и конфликтных ситуаций в обществе на национальной почве, а также противодействию вызовам и угрозам безопасности в данной сфере. 4. Комитету в месячный срок обеспечить: укомплектование управленческого персонала квалифицированными кадрами, обладающими необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, способными на профессиональном уровне реализовать задачи, возложенные на Комитет;

совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан организацию специальных курсов по повышению квалификации работников государственных органов, а также представителей негосударственных некоммерческих организаций (с их согласия), осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений. 5. Возложить на заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и заместителей хокимов областей и города Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями задачи по: подготовке предложений, направленных на развитие национальных культурных центров, укрепление с ними сотрудничества, полноценную реализацию их потенциала в обеспечении межнационального согласия

в обществе;

подготовке соответствующих информационных, информационно-аналитических документов, отчетов о состоянии и тенденциях развития межнационального согласия с последующим их внесением в Комитет. 6. Создать Комиссию по обеспечению реализации Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 3. Определить основными задачами Комиссии: совершенствование и упорядочение межнациональных отношений в обществе , направленных на обеспечение конституционных прав и свобод граждан, их равенства перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения;

, направленных на обеспечение конституционных прав и свобод граждан, их равенства перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения; организацию системного изучения состояния дел в сфере межнациональных отношений с выездом на места , осуществление эффективной координации деятельности Комитета, а также министерств и ведомств при реализации Концепции и "Дорожной карты", регулярного заслушивания отчетов их руководителей о проделанной работе . 7. Кабинету Министров Республики Узбекистан утвердить: в срок до 1 января 2020 года комплекс мероприятий, предусматривающий организацию системной работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере межнациональных отношений;

в срок до 1 февраля 2020 года план практических мер по организации системы мониторинга состояния межнациональных отношений с целью раннего предупреждения и профилактики возможных разногласий и конфликтных ситуаций в этой сфере. 8. Комитету совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан: комплекс мероприятий, предусматривающий совершенствование деятельности обществ дружбы, в целях установления и развития дружественных связей с зарубежными странами;

план практических мер, направленный на совершенствование системы государственной поддержки национальных культурных центров и повышение их роли в реализации политики в сфере межнациональных отношений. 9. Включить Комитет: в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года № 336;

в перечень организаций для обязательной рассылки (в одном экземпляре) нормативно-правовых актов министерств и ведомств;

в реестр обязательной рассылки статистической информации Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, а также других министерств и ведомств. 10. Указать на персональную ответственность: руководителей министерств, государственных комитетов и ведомств – за качественное и своевременное выполнение мероприятий, определенных Концепцией и "Дорожной картой", и ежеквартальное представление информации о ходе их реализации в Комитет ;

; руководителей государственных органов и организаций – председателей обществ дружбы – за предоставление обществам дружбы на безвозмездной основе служебных помещений в административных зданиях возглавляемых органов и организаций, а также создание всех необходимых условий для эффективного выполнения поставленных задач;

возглавляемых органов и организаций, а также создание всех необходимых условий для эффективного выполнения поставленных задач; председателя Комитета Курбанова Р.Д. – за ежеквартальное представление в Кабинет Министров Республики Узбекистан сводной информации о ходе реализации Концепции и "Дорожной карты" с конкретными предложениями по повышению эффективности работ в данном направлении. 11. Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать широкое освещение в средствах массовой информации целей и задач настоящего Указа. 12. Внести изменения и дополнение в постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № ПП–2993 "Об организации деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан" согласно приложению № 4. 13. Комитету совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Касимова Р.С.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи