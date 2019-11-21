



Погода в Узбекистане на 22 ноября



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 22-24 ноября по Узбекистану временами пройдут осадки (дождь, местами с переходом в снег).

22-24 ноября по территории республики ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0-5° мороза, местами до 8° мороза, днем до 2° мороза-3° тепла. По северу 21-24 ноября температура воздуха понизится ночью до 10-15° мороза, днем до 2-7° мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, местами до 8° мороза, днем 2° мороза-3°тепла; по северу Навойиской области ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3°тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3°тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 0-5°тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с Температура ночью и днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами возможен сильный. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

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