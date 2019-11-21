В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ФРГ

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября в Ташкенте был проведен 15-й раунд узбекско-германских политических консультаций по линии ведомств иностранных дел Узбекистана и Федеративной Республики Германия.

Для участия в переговорах в страну прибыла с визитом делегация во главе с уполномоченным МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии Михаэлем Зибертом.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других.

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