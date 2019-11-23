



Глава государства провел встречу с делегацией из Италии



ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 22 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Итальянской Республики во главе с губернатором региона Ломбардия Аттилио Фонтаной. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, прежде всего, с регионом Ломбардия, актуальными направлениями которого были названы политика, международное взаимодействие, экономика и торговля, инвестиций, технологий и промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи