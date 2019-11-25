В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией БДИПЧ ОБСЕ25.11.2019 19:41
ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), прибывшая в Ташкент под руководством Каетаны де Зулуэты Оутрам для осуществления мониторинга предстоящих в декабре в Узбекистане выборов в национальный парламент.
Делегацию из 12 человек принял первый заместитель главы МИД Илхом Неъматов.
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов организации процесса предстоящего голосования.
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