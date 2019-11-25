В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), прибывшая в Ташкент под руководством Каетаны де Зулуэты Оутрам для осуществления мониторинга предстоящих в декабре в Узбекистане выборов в национальный парламент.

Делегацию из 12 человек принял первый заместитель главы МИД Илхом Неъматов.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов организации процесса предстоящего голосования.

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