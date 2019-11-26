Президент Узбекистана провел встречу с главой Татарстана

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Республики Татарстан (Россия) во главе с Президентом Рустамом Миннихановым.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества с данным российским регионом в сферах экономики и торговли, машиностроения, ТЭК, промышленности, технологий, ЖКХ, фармацевтики, здравоохранения, науки, образования, культуры.

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