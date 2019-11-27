advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
29.11.2019 / 14:26 msk / 16:26 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Российские эксперты дали оценку предстоящим выборам в Узбекистане
27.11.2019 21:15

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в Посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации был проведен "круглый стол" по случаю предстоящих выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов, сообщает корреспондент ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие специалисты Российского института стратегических исследований, Института востоковедения, Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Исследовательского института "Диалог цивилизаций", Информационно-аналитического центра при Московском государственном университете, Международного института стратегических исследований "Вектор", Евразийской аналитической группы и других академических и аналитических структур, независимые эксперты и журналисты.

Мероприятие началось с доклада дипломатов Посольства, которые ознакомили присутствующих с современным развитием республики и проводимыми масштабными преобразованиями. Представлены подробные сведения об осуществляемых мерах по совершенствованию института выборов, избирательной и партийной системе Узбекистана, новшествах в избирательном законодательстве и практике, ходом подготовки к предстоящему голосованию.

В выступлениях российских экспертов отмечалось, что текущие выборы проходят в условиях масштабных реформ, осуществляемых в Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, которые охватили все сферы жизни государства и общества.

На взгляд аналитиков, намеченные на 22 декабря 2019 года парламентские выборы принципиально отличаются от предыдущих своими количественными и качественными характеристиками.

В частности, нынешний избирательный цикл в Узбекистане пронизан такими основополагающими принципами, как всеобщность избирательного права, равное избирательное право, прямое избирательное право, тайное голосование, открытость и гласность выборов.

Как полагают эксперты, принятые законодательные акты в Узбекистане в корне соответствуют статье 21 "Всеобщей декларации прав человека", принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года, а также всем последующим документам ООН, направленным на защиту избирательных прав граждан и совершенствования работы представительных органов власти.

Высокая оценка дана проводимой работе по внедрению в национальную избирательную систему цифровых технологий, в том числе формированию Единого электронного списка избирателей, что позволит организовать и провести выборы исключительно на основе принципа "один избиратель − один голос".

По мнению российских специалистов, осуществляемые реформы в избирательной сфере существенно расширяют права и возможности граждан республики участвовать в предвыборной кампании и быть избранным в представительные органы власти. Позитивную характеристику аналитиков получили предпринимаемые меры по увеличению количества участников выборного процесса, формированию конкурентной политической среды, исключению практики квотирования депутатских мест, усилению позиций политических партий, которым предоставлено право выдвигать своих кандидатов в депутаты.

В качестве "исключительно важного нововведения" обозначено расширение возможностей граждан, проживающих за рубежом, принять участие в голосовании. В частности, увеличение количества избирательных участников на территории России до семи (по одному в городах в городах Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск) послужит широкому охвату избирателей и обеспечению более полной представленности граждан. Большой интерес вызвала новость о запуске специального портала saylov.mfa.uz, через который граждане могут зарегистрироваться для участия в голосования.

В интервью корреспонденту ИА "Дунё" генеральный директор Международного института стратегических исследований "Vector" Андрей Хриенко подчеркнул, что те изменения, которые за последние годы внесены в избирательное законодательство Узбекистана, органично вписываются в происходящие в республике демократические процессы. Данные нововведения укрепляют и расширяют конституционные права граждан избирать и быть избранным, приведут к позитивным изменениям в общественно-политической жизни страны.

− Принятый в июне текущего года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Избирательный кодекс содержит ряд инновационных аспектов, которые заслуживают высокой оценки и пристального изучения, убежден А.Хриенко. – Были впечатлены от проводимой работы по открытию избирательных участков за рубежом, созданию благоприятных условий для реализации конституционных прав граждан.

По мнению президента "Евразийской аналитической группы" Никиты Мендковича, реформа избирательной системы Узбекистана представляет собой очень важный этап демократизации общественной жизни.

− Страна стремится максимально использовать потенциал выборных институтов для повышения эффективности государства, − подчеркнул аналитик. − Ключевыми мерами считаю повышение роли партий в избирательном процессе, равенство партий и отказ от традиционной партийной квоты. Важное значение имеют меры по формированию списков избирателей, в том числе живущих и работающих за рубежом, что должно помочь им принять участие в политической жизни страны. В итоге, Узбекистан получает более активную политическую систему, основанную на партийной состязательности.

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Станислав Притчин полагает, что на сегодняшний день к парламентским выборам в Узбекистане приковано внимание экспертного сообщества. Так как данные выборы дадут ответ на многие вопросы, волнующие сегодня как мировое сообщество, так и соседей по региону.

− Это первые выборы, которые проходят по новым правилам, на основе Избирательного кодекса, разработанного с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и других международных партнеров. В республике проведена большая работа по либерализации процесса выдвижения кандидатов, обеспечению прозрачности и конкурентности избирательной кампании, усилению позиций политических партий, исключению из законодательства устаревших практик. Таким образом, все члены будущего состава парламента на конкурентной основе и, соответственно, их легитимность и ответственность перед избирателями будет значительно выше, − убежден эксперт.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 17 по 23 июня
24.06.2019
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
17.04.2019
Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
10.12.2016
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на 23-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
09.12.2016
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ