



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и МАГАТЭ



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября постоянный представитель Узбекистана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), посол Шерзод Асадов провел в Вене встречу с новым Генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления сотрудничества Узбекистана и МАГАТЭ в сферах ядерных технологий и атомной энергетики, подготовки кадров и оказания технического и экспертного содействия для развития данной отрасли в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи