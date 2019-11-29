В Ташкенте прошла встреча глав Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, организованная с целью обсуждения широкого спектра вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран региона по актуальным направлениям.

В саммите приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В ходе встречи лидеры стран Центральной Азии обсудили в узком и расширенном форматах пути углубления взаимодействия на региональном уровне по обеспечению безопасности, борьбе с угрозами современности, развитию экономических, гуманитарных и культурных отношений, транспорта и инфраструктуры, энергетического сектора, реализации инвестиционных проектов, активизации торговых и деловых связей, туризма. Отдельное внимание было уделено вопросам оказания содействия восстановлению Афганистана.

В этой связи были выдвинуты предложения о проведении Центральноазиатского инвестиционного форума и первого заседания торгово-промышленных палат стран, ускорения создания регионального Совета по транспортным коммуникациям, учреждению Межпарламентской группы дружбы, организации Международной туристической конференции для продвижения совместных программ по принципу "один тур – весь регион".

Президент Узбекистана также предложил учредить Центральноазиатскую премию за выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, а также проводить Форумы университетов и Региональные спортивные игры.

По итогам саммита был дан брифинг для журналистов, затем главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой и посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Также в их честь был организован официальный прием.

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