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Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Глава Узбекистана подвел итоги Ташкентского саммита
30.11.2019 11:52

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на брифинге для журналистов, который был организован по итогам прошедшей в этот день в Ташкенте Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В заявлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

Дамы и господа!

Искренне приветствую вас, представителей средств массовой информации, участвующих в освещении исторического события –проходящей сегодня в Ташкенте Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Она стала возможной благодаря активной поддержке моими коллегами – лидерами стран региона инициативы о проведении нашего регулярного диалога в таком формате.

В этой связи хотел бы особо отметить историческое значение саммита глав государств Центральной Азии, состоявшегося в 1998 году в городе Ашхабаде, и плодотворные результаты Консультативной встречи в 2018 году в городе Нур-Султане.

Сегодняшние наши переговоры также прошли в традиционно дружеской обстановке и в духе полного взаимопонимания.

Это еще одно яркое подтверждение твердой политической воли и приверженности глав центральноазиатских государств укреплению доверия и добрососедства в регионе.
Мы всесторонне обсудили актуальные вопросы взаимодействия и вновь подтвердили принципиальный выбор в пользу активного наращивания сотрудничества между нашими странами.

Встреча продемонстрировала совпадение оценок и близость позиций по региональной и международной повестке.

Достигнута договоренность развивать диалог и партнерство в приоритетных сферах, используя для этого имеющийся огромный экономический потенциал региона.

Будем и далее прилагать все усилия для устранения торговых барьеров, а также более тесной промышленной кооперации между нашими государствами.

Намерены продвигать реализацию крупных проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей региона.

Продолжится активное сотрудничество в создании региональной системы эффективных экономических и транспортных коридоров.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества в области совместного водопользования, смягчения последствий изменения климата и противодействия экологическим вызовам.

Мы будем координировать усилия в решении проблемы Приаралья, привлечении в регион инновационных технологий, внедрении принципов «зеленой экономики», предотвращении опустынивания земель.

Согласились поддерживать активные обмены и контакты на уровне регионов наших стран, а также регулярно проводить совместные мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта.

Была выражена взаимная заинтересованность в реализации совместных программ по сохранению и широкому продвижению общих ценностей и традиций, объединяющих народы Центральной Азии.

Большое внимание было уделено вопросам многостороннего сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. В частности, обсуждены возможности взаимодействия по линии правоохранительных ведомств и спецслужб.

Все наши страны выступают за активизацию международных усилий по урегулированию конфликта в Афганистане. Мы будем и далее оказывать практическую помощь братскому афганскому народу, продвигать региональные инициативы и совместные инфраструктурные проекты с участием нашего соседа.

Убеждены, что эти меры позволят создать необходимые условия для продвижения мирного процесса, стабилизации обстановки в Афганистане и экономического восстановления этой страны.

Все поддержали важность ежегодных саммитов в формате Консультативных встреч глав государств региона. Подчеркнули, что наши Консультативные встречи будут диалоговой площадкой для открытого и доверительного обсуждения наиболее актуальных вопросов регионального сотрудничества.

По итогам саммита приняты важные документы, направленные на повышение эффективности нашего взаимодействия.

Прежде всего хотел бы остановиться на Совместном заявлении, в котором подтверждена общая политическая воля всесторонне углублять региональное сотрудничество, укреплять сложившиеся отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Мы также одобрили Регламент подготовки и проведения Консультативных встреч. Данный документ позволит обеспечить тщательную подготовку к саммитам, их организацию на системной основе, принятие согласованных и взаимовыгодных решений.

Мы полностью поддержали предложение Президента Туркменистана и избрали нашего аксакала Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Почетным председателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что проведение встреч глав государств Центральной Азии в формате консультаций – это не повод для разговоров о создании какой-либо новой региональной организации.

Уважаемые журналисты!

Дамы и господа!

Центральная Азия – один из немногих регионов, где родственные народы испокон веков живут бок о бок в мире и согласии.

Нас объединяют общие история и культура, наша священная религия, схожие менталитет, духовно-нравственные ценности и традиции, а также крепкая дружба.

Все это – мощный фундамент для тесного и взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии, объединения потенциала во имя благополучия и процветания наших народов.

В заключение я хотел бы особо отметить, что мы вступили в качественно новый этап развития регионального диалога на высшем уровне.

Уверен, что совместными усилиями мы обязательно решим все стоящие перед нами задачи, превратим Центральную Азию в пространство безопасности, устойчивого развития и всестороннего партнерства.

Наша очередная Консультативная встреча состоится в следующем году в Кыргызстане – прекрасном городе Бишкеке.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ

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