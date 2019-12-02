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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Эксперты прокомментировали итоги саммита в Ташкенте
02.12.2019 18:24

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Состоявшаяся в минувшую пятницу в Ташкенте Консультативная встреча глав государств Центральной Азии вызвала большой интерес у представителей научно-аналитических кругов Российской Федерации, сообщает корреспондент  ИА «Дунё».

Согласно оценкам научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Станислава Притчина, проведенная по инициативе Президента Шавката Мирзиёева встреча на высшем уровне в Ташкенте встреча показывает, что, в регионе начинает формироваться полноценная диалоговая площадка, пусть и она пока носит характер консультативных встреч. Эта площадка позволяет странам Центральной Азии вырабатывать совместные действия по сотрудничеству и решению общерегиональных проблем.

Некоторые моменты итогового заявления Ташкентского саммита привлекает особое внимание. Это, в первую очередь, то, что формат встреч будет продолжен, и следующая, уже третья по счету, состоится в Киргизии. Это говорит о том, что все стороны оценили и видят перспективность межгосударственного сотрудничества и готовы к дальнейшему диалогу по обозначенной повестке дня. В целом, пункты, включенные в итоговое заявление, носят всеобъемлющий характер для региональной повестки. В документе затрагиваются вопросы экологии, афганского урегулирования и координации усилий соседних государств в данном направлении. Подняты и проблемы безопасности, подчеркивается необходимость продолжения процессов демаркации и делимитации, решения пограничных вопросов. То, что главы всех государств региона прилетели в Ташкент, свидетельствует о том, что формат интересен и востребован. Он важен для того, чтобы регион становился субъектом мировой политики. Такой формат, начало такой системной работы имеют большое значение для региона и его будущего.

В целом, за последние три года достаточно успешно удалось достичь тех целей, которые Шавкат Мирзиёев поставил перед внешней политикой Узбекистана. С первых дней вступления в должность Президента Шавкат Мирзиёев объявил Центральную Азию приоритетным направлением, и мы сегодня видим, что его инициатива воплощается в реальные проекты. Во многом, это произошло благодаря изменению подхода Ташкента к региональному сотрудничеству. Практически в течение нескольких месяцев были возобновлены переговоры и работа по демаркации границы с Кыргызстаном. В отношении же сотрудничества с Таджикистаном у Узбекистана произошел прорыв.

Узбекистан, как стержневое государство с точки зрения своего географического расположения, размеров своей территории и населения, представляет собой серьезного игрока в региона и от его позиции во многом зависел поворот к региональному сближению. То, каким образом готовилась встреча, показывает, что именно Узбекистан был инициатором и активно продвигал идею активизации регионального сотрудничества.

Что касается реакции внешних акторов, то не видим каких-либо серьезных негативных оценок регионального диалога. Внешние игроки, в первую очередь, соседи Центральной Азии, заинтересованные в ее стабильности, приветствуют этот диалог. Поскольку координация усилий стран региона решать те вопросы, которые препятствуют активизации сотрудничества с мировыми державами.

Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Андрей Хриенко отмечает, что необходимость такого формата саммитов обусловлена широким кругом актуальных вопросов региона, которые могут быть решены только сообща и только на уровне первых лиц государств. Об этом, также, свидетельствует рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан, приуроченный к встрече. Примечательно, что в первой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в марте 2018 года в Нур-Султане, Туркменистан, участвовал на уровне председателя Меджлиса.

Позитивным фактом является то, что лидеры государств региона предполагают открытое обсуждение и поиск совместных решений широкого круга актуальных вопросов повестки дня, включая спорные и сложные вопросы. На сегодняшний день, вопросы безопасности выходят на первый план в регионе, в том числе касательно общих границ, распределения водных ресурсов, террористической угрозы, проблем противодействия наркотрафику и другие.

Немаловажным является и обсуждение вопросов экономического взаимодействия, особенно в сфере строительства новых транспортных коридоров и расширения сотрудничества в энергетической сфере, увеличения товарооборота.

Очевидно, что решение значимых региональных проблем невозможно без расширения политического взаимодействия государств региона, а также расширения взаимодействия в форматах СНГ, ШОС, ОИС и других авторитетных международных структур.

Наряду с этим культурно-гуманитарные связи имеют огромное значение и требуют, безусловно, расширения регионального сотрудничества.

Следует подчеркнуть, что Центральная Азия в исторической ретроспективе – единое культурно-цивилизационное пространство, которое связывают многовековые узы братства и добрососедства.

Таким образом, данное мероприятие обладает колоссальным потенциалом, как в решении актуальных региональных проблем, так и в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах межгосударственного взаимодействия.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Андрей Грозин подчеркнул, что все те позитивные изменения, которые сегодня происходят в Центральной Азии, являются заслугой политики нового руководства Узбекистана. Без активных усилий узбекской стороны прогресс в региональном сближении был бы невозможен. Сама консультативная встреча, как первая, так и вторая, а также «разрядка» в регионе стали возможной благодаря узбекской дипломатии.

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад отношения между государствами Центральной Азии носили сложный характер. Существовали напряженности в межгосударственных отношениях, выдвигались различные претензии стран друг к другу. К настоящему времени ситуация сильно изменилась благодаря новой узбекской политике, причем это признается экспертным сообществом как региона, так и зарубежных стран. Наблюдаемая сегодня тенденция расширения регионального партнерства в сферах экономики, безопасности, гуманитарных контактов является заслугой официального Ташкента.

УЗИНФОРМ

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