



Поздравления народу ОАЭ



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание представителям руководящих кругов Объединенных Арабских Эмиратов, в котором содержались поздравления народу ОАЭ с национальным праздником – Днем провозглашения ОАЭ. Послание было адресовано Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифу бин Заиду Аль Нахаяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю эмирата Дубай Шейху Мухамеду бин Рашиду Аль Мактуму и наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейху Мухаммеду бин Заиду Аль Нахаяну. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи