Делегация Узбекистана отправилась в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря делегация Узбекистана во главе с председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишером Курмановым отправилась с трехдневным визитом в Австрию.

Программа визита включает участие в предстоящих в Вене очередном раунде межмидовских политических консультаций по линии МИД, двусторонних встречах и переговорах с представителями официальных кругов Австрии и международных организаций по вопросам развития сотрудничества между двумя странами и другими участниками Европейского Союза, а также проведение международного "круглого стола" на тему "Демократизация государства и общества: опыт Узбекистана".

В частности, запланированы встречи с президентом Федерального совета (Сената) Австрии Карлом Бадером, председателем Комитета по иностранным делам Национального Совета (Законодательной палаты) Райнхардом Лопаткой, генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Йоханнесом Петерликом, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, заместителем генерального секретаря ООН, главой Венского отделения ООН и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым.

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