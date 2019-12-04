



Глава Узбекистана провел встречу с председателем Душанбе



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну председателем столицы Таджикистана – города Душанбе Рустамом Эмомали. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, а также углубления взаимодействия между Ташкентом и Душанбе в сферах городского управления и развития инфраструктуры, бизнеса, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи