МИД Узбекистана посетила делегация Таджикистана

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря ведомство иностранных дел Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация во главе с начальником Управления информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Республики Таджикистан Вафо Ниятбекзодой.

В рамках визита был проведен очередной раунд двусторонних межмидовских консультаций, на повестку дня которых были вынесены вопросы информационного сопровождения внешней политики и работе со СМИ.



В частности, были рассмотрены вопросы аккредитации зарубежных СМИ, работы с общественным мнением и СМИ, организации медийных мероприятий.

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