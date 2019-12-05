



Погода в Узбекистане на 6 декабря



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осади. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи