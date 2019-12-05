МИД Узбекистана посетил посол Словакии

МИД Узбекистана посетил посол Словакии05.12.2019 16:04
ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Ян Бори, его принял первый заместитель министра Илхом Неъматов.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития диалога между двумя странами, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, прежде всего, ОБСЕ и Европейского Союза.
Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества были названы политика, торговля и экономика, инвестиции, туризм, культурно-гуманитарная сфера.
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