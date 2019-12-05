Новый посол Узбекистана аккредитован в Лондоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря в Лондоне была проведена церемония вручения верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Саида Рустамова Королеве Елизавете II.

В ходе состоявшейся беседы посол и монарх обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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