В Пекине прошла встреча представителей МИД стран ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Пекине (КНР) завершили работу стартовавшие во вторник, 3 декабря, межмидовские консультации представителей ведомств внешней политики государств-членов ШОС, которые был организованы с целью инвентаризации договорно-правовой базы и обсуждения других правовых вопросов.

Во встрече приняли участие представители МИД Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседания был согласован проект Типового меморандума о порядке присоединения государства-наблюдателя к международным договорам ШОС, рассмотрена новая редакция Положения о статусе наблюдателя при ШОС, вопросы о совершенствовании договорно-правовой базы ШОС, прогрессивного развития и кодификации норм международного права, в частности по актуальным темам, изучаемым Комиссией международного права ООН.

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