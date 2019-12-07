Глава государства поздравил земледельцев

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к работникам сельскохозяйственной сферы страны.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые дехкане и фермеры!

Поздравляю всех вас и в вашем лице весь народ Узбекистана с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.

Как известно, сельское хозяйство – это самая древняя, базовая отрасль экономики, которая никогда не утратит своего значения. Вносящие огромный вклад в развитие этой важной сферы умелые дехкане и фермеры, опытные животноводы и шелководы, искусные водники и ирригаторы, настоящие мастера своего дела механизаторы и агрономы, инициативные ученые и специалисты – все они являются представителями самой благородной профессии в мире.

Действительно, еще великий поэт и мыслитель Алишер Навои отмечал, что такие, как вы, трудолюбивые люди, засевая поля ранней весной, создают основу достатка и благополучия народа, приносят радость в наши дома и заслуживают самого большого уважения.

Разумеется, что в этот знаменательный день мы особо отметим ваш самоотверженный труд, всесторонне проанализируем достигнутые результаты и определим задачи на перспективу.

Говоря об этом, прежде всего следует сказать, что сельское хозяйство каждый год сталкивается с новыми испытаниями и трудностями из-за глобальных изменений климата и экологических проблем нашего региона. Несмотря на это, дехкане и фермеры, живущие заботой о земле, умеют даже в таких сложных условиях, используя все свои знания, навыки и опыт, достижения науки, вырастить богатый урожай.

Ярким подтверждением служит то, что в текущем году благодаря вашему кропотливому труду было выращено 7 миллионов 130 тысяч тонн зерна, 2 миллиона 845 тысяч тонн хлопка, 19 тысяч 600 тонн коконов, 21 миллион тонн плодоовощной продукции, 400 тысяч тонн риса, произведено 2 миллиона 600 тысяч тонн мяса, 11 миллионов тонн молочной продукции, 8,1 миллиарда штук яиц.

Все мы хорошо знаем, насколько актуальными сегодня в мире становятся обеспечение продовольственной безопасности, производство экологически чистой продукции.

Поэтому мы особое внимание уделяем модернизации и диверсификации нашей экономики, в частности сферы сельского хозяйства, выращиванию продовольственных культур.

В этом плане следует отметить, что в последние четыре года на 300 тысячах гектаров низкоурожайных хлопковых и зерновых полей было освоено выращивание плодоовощных и других продовольственных культур, в том числе на 32 тысячах гектаров разбиты интенсивные сады, на 15 тысячах гектаров – виноградники, на 2 тысячах гектаров построены современные теплицы, на 114 тысячах гектаров выращиваются овощи и картофель, на 72 тысячах гектаров – бобовые и масличные культуры, на 52 тысячах гектаров – кормовые культуры.

Конечно, все вы хорошо знаете о проводимых сегодня системных реформах с целью повышения доходов дехкан за счет рационального использования водных и земельных ресурсов, ускоренного внедрения рыночных принципов во взаимоотношения субъектов сельского хозяйства, передовых достижений науки и техники, выращивания экологически чистой и экспортоориентированной продукции.

В результате в этом году от реализации сельскохозяйственной продукции получено 217 триллионов 700 миллиардов сумов прибыли, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

Серьезное внимание уделяется передаче земли ее настоящим хозяевам, особенно полному переходу на кластерную модель и кооперационную систему, которые охватят всю цепочку агробизнеса – от выращивания до реализации продукции.

В нынешнем сезоне на долю хлопково-текстильных кластеров пришлось 73 процента урожая хлопка-сырца, в частности, высокие результаты достигнуты в Республике Каракалпакстан, Ферганской, Андижанской, Хорезмской, Наманганской, Ташкентской, Бухарской областях, что на практике доказывает эффективность данной системы.

В десятках районов, в том числе Язъяванском, Куштепинском, Риштанском, Ташлакском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Амударьинском, Берунийском, Элликкалинском, Хивинском, Ханкинском, Янгибазарском, Мингбулакском, Папском, Чустском, Куйичирчикском, Чиназском, Аккурганском, Каракульском, Алатском, Вабкентском, Дустликском и Нарпайском, на основе данной системы был выращен богатый урожай хлопка.

Учитывая это, мы приняли решение со следующего года выращивать хлопок на 100 процентов кластерным методом. Наряду с этим последовательно продолжим создание кластеров в зерноводстве, плодоовощеводстве, птицеводстве, животноводстве, рыбоводстве, шелководстве.

В зерноводстве впервые внедрена система стимулирования выращивания высокого урожая, что дало свои результаты. Благодаря такому новому подходу в Андижанской, Ферганской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Хорезмской областях урожайность составила 65-67 центнеров с гектара.

Главное, в нынешнем году в распоряжении дехкан и фермеров осталось 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна, и, думаю, правильно будет сказать, что это является самым важным достижением завершившегося сезона.

В последние годы дают свои результаты реформы, осуществляемые в плодоовощной сфере. В этом году экспортировано 1,3 миллиона тонн фруктов и овощей на 1 миллиард 100 миллионов долларов, что, безусловно, имеет важное значение для развития отрасли.

Вопрос, который уже несколько лет заботит наших дехкан и фермеров, – как обеспечить качественную переработку и поставку на внутренний и внешний рынки выращенной плодоовощной продукции, не допуская ее порчи и потерь.

В этом году данной задаче было уделено особое внимание, для этой цели привлечено 1 триллион 37 миллиардов сумов инвестиций. В результате построено 180 современных центров по переработке, хранению и логистике плодоовощной продукции мощностью 254 тысячи тонн. Благодаря этому создано свыше 54 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время в нашей стране перерабатывается 3 миллиона 500 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и экспортируется готовой продукции на 350 миллионов долларов.

Мы поставили перед собой цель – довести в следующем году экспорт плодоовощной продукции до 2 миллиардов 500 миллионов долларов, а в ближайшие три года – до 5 миллиардов долларов. С этой целью широко внедряется передовой опыт таких стран, как Испания, Нидерланды, Польша, Греция, Турция, Россия, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия.

В результате освоения новой технологии выращивания ценного сырья – шелкопряда впервые за год получено четыре урожая коконов. Теперь задача заключается в широком распространении этого положительного опыта.

В последние годы принят ряд указов и постановлений по реформированию животноводческой отрасли, в том числе дальнейшему совершенствованию системы ее управления. В животноводстве внедрена вертикальная система управления в разрезе республики, областей, районов и фермерских хозяйств.

В стране введено в эксплуатацию более тысячи крупных животноводческих комплексов по производству мясо-молочной продукции. В нынешнем году реализовано 600 целевых проектов на 1,2 триллиона сумов. Имеющие благоприятные условия для развития животноводства Ахангаранский, Тахтакупырский, Кунградский, Бозатауский, Муйнакский районы специализированы в данном направлении и развиваются на основе кластерного метода.

В результате восстановления отрасли рыбоводства, которая в последние 20 лет оставалась без должного внимания, на 580 тысячах гектаров природных и 28 тысячах гектаров искусственных водоемов выращено более 200 тысяч тонн рыбы.

Еще одно приоритетное направление – пчеловодство, в созданную для его развития Ассоциацию пчеловодов Узбекистана вступили свыше 14 тысяч предпринимателей, в этом году получено 19 тысяч тонн меда.

Все расходы, связанные с проведением ирригационных и мелиоративных мероприятий, полностью покрываются за счет Государственного бюджета, что является огромной поддержкой для наших дехкан и фермеров и способствует получению обильного урожая.

На бесперебойное обеспечение посевных площадей водой для орошения в этом году из Государственного бюджета были выделены средства в размере 1 триллиона 328 миллиардов сумов, что в 1,8 раза больше, чем в 2018 году, на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель – 645 миллиардов сумов, то есть в 1,2 раза больше. Кроме того, за счет средств международных финансовых институтов до конца года будет освоено 126,8 миллиона долларов, или почти в 3 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Высокие цели, которые мы сегодня поставили перед собой, чтобы вывести Узбекистан на новый этап развития, а также растущий во всем мире спрос на продовольственную продукцию требуют коренного реформирования аграрной сферы, широкого внедрения рыночных механизмов, особенно инновационных технологий и инвестиций.

Исходя из этого в текущем году мы приняли Концепцию эффективного использования земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве и Стратегию по развитию сферы на предстоящие 10 лет.

Когда речь идет о факторах, которые лежат в основе достигнутых успехов в аграрной сфере, мы в первую очередь говорим о самоотверженном труде дехкан и фермеров, всех работников отрасли, с гордостью называем имена соотечественников, посвятивших свою жизнь развитию сельского хозяйства.

В то же время хотел бы отметить, что сегодня в стране свыше 11 тысяч фермерских хозяйств возглавляют молодые специалисты в возрасте до 30 лет и 5 600 фермерскими хозяйствами руководят женщины. Это, без преувеличения, – наше огромное богатство, настоящий золотой фонд в сфере сельского хозяйства.

Нашими первостепенными задачами остаются внедрение комплексных программ, направленных на устойчивое развитие сферы, обеспечение роста объемов и разнообразия производимой продукции на основе применения современных технологий и увеличение экспорта.

Мы усилим внимание к сохранению и повышению плодородия земли, обеспечению сферы необходимой техникой, улучшению технического обслуживания, совершенствованию подготовки и переподготовки специалистов, обладающих передовыми знаниями и навыками.

В этот знаменательный день, когда завершается аграрный сезон и подводятся итоги года, еще раз выражаю всем сельчанам признательность за благородный и добросовестный труд.

Уверен, что закаленные в непростых жизненных испытаниях наши стойкие и самоотверженные фермеры, все работники сельского хозяйства направят свои знания и опыт, силы и энергию, весь свой потенциал на выполнение стоящих перед нами чрезвычайно ответственных задач повышения благосостояния народа, обеспечения продовольственной безопасности страны.

Дорогие дехкане и фермеры!

Уважаемые работники сельского хозяйства!

Еще раз от всей души поздравляю вас с нынешним праздником и выражаю самые добрые и искренние пожелания.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в вашем ответственном и почетном труде, мира и благополучия вашим семьям".

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