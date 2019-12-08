Глава Узбекистана выступил на собрании в честь Дня Конституции

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с докладом на торжественном собрании, которое было организовано во Дворце международных форумов "Узбекистон" в честь празднования 27-й годовщины со дня принятия Конституции Узбекистана.

В выступлении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Дамы и господа!



Позвольте искренне поздравить вас и весь наш народ с 27-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан и выразить свои самые добрые пожелания.



Уважаемые друзья!



Любое государство, выбирая независимый путь развития, в своем Основном Законе – Конституции закрепляет самые важные цели и задачи, направленные на обеспечение благополучия народа. Только та страна, Конституция которой созвучна воле, надеждам и устремлениям народа, будет идти вперед, к достижению намеченных рубежей.



Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что формировавшиеся на протяжении веков базовые духовно-нравственные ценности и основные права личности в результате цивилизационных процессов приобрели форму Конституции.



Именно Конституция впервые в истории провозгласила высшей ценностью права человека на свободную и независимую жизнь, на собственность, образование, труд, свободу слова и вероисповедания, право избирать и быть избранным.



В Конституции Узбекистана, принятой в первые годы независимости, конкретно определены и гарантированы права и обязанности личности, общества и государства в их взаимоотношениях.



Наш Основной Закон гарантировал равенство всех граждан страны, независимо от их пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, и заложил прочную основу современного демократического развития.



Долг каждого из нас – чтить Конституцию, всесторонне изучать и следовать ей, прививать молодежи глубокое уважение к великому гуманистическому наследию наших предков и общечеловеческим ценностям, на которых базируется Основной Закон страны.



Дорогие соотечественники!



Наш великий предок Амир Темур подчеркивал: "Государство, которое строится не на основе законов, может потерять свою силу и мощь, свою целостность". Обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения в нашей стране правового демократического государства. И с этим основным принципом непосредственно связаны гарантии мира и прогресса, результаты всех реформ.



Верховенство закона – это строгое и безусловное соответствие Конституции и законам страны, принимаемых органами государственной власти и управления актов, действий должностных лиц всех уровней.



Исходя из этого мы должны сформировать такую среду, в которой все без исключения, будь то министры, хокимы или рядовые граждане, хорошо знали бы Конституцию и законы, правильно организовывали их исполнение, и в первую очередь сами строго соблюдали их.



Для того чтобы принцип “Верховенство Конституции и законов – залог благополучной жизни” прочно утвердился в сознании наших граждан, был востребован в обществе, считаю, что необходимо особое внимание уделить следующим вопросам.



Во-первых, при эффективной организации исполнения законов и прогнозировании возникновения возможных проблем важно не только бороться с правонарушениями, но прежде всего – создать систему их раннего предупреждения. К сожалению, пока рано говорить, что у нас эти требования полностью выполняются.



Лишь в этом году было принято более 70 законов, свыше 350 указов и постановлений Президента. Для кого и в каких целях приняты эти акты законодательства? Безусловно – чтобы обеспечить благополучие нашего народа.



К примеру, 7 месяцев назад был принят Закон "О государственно-частном партнерстве", необходимый для ускоренного развития нашей экономики. Мы долго работали над проектом этого востребованного самой жизнью закона. Он является эффективным механизмом реализации конституционного права граждан на участие в делах государства и общества.



В настоящее время в некоторых сферах уже началось осуществление проектов государственно-частного партнерства. Однако в таких важных секторах, как здравоохранение, образование, транспорт, дорожное строительство, коммунальное хозяйство, в большинстве регионов пока не чувствуется инициатив в этом направлении.



Если министр или хоким не будут четко осознавать суть и значение закона, проявлять самоотверженность в его претворении в жизнь, это усложнит продвижение наших реформ, трудно будет ждать инициативы от людей.



Такие негативные явления, как проведение строительных работ на посевных площадях самовольно, без официального разрешения, беспорядочный снос зданий и сооружений, свидетельствуют о том, что на местах слабо организовано исполнение законов. Учитывая это, парламент, правительство и Верховный суд должны внедрять действенные механизмы эффективного исполнения в регионах и отраслях принимаемых законов.



С этой целью первостепенное внимание необходимо уделить обучению кадров и повышению их квалификации, доведению современными методами до широких слоев населения правовой информации, разработке критериев оценки деятельности ответственных руководителей с точки зрения знания и применения законов.



Во-вторых, в достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль.



Великий древнегреческий философ Платон писал: "Если народ чувствует потребность в законах и тщательно их изучает, это приносит пользу ему самому. Иначе нельзя добиться результатов, на достижение которых законы направлены".



Действительно, сколько бы ни старались государственные органы и должностные лица, мы сможем обеспечить верховенство закона только тогда, когда сам народ будет нетерпим к его нарушениям.



Сегодня наша общественность "проснулась", теперь люди сами непосредственно оценивают действия должностных лиц, учатся свободно выражать свое мнение.



В этом году впервые широко обсуждался Государственный бюджет и был принят в условиях гласности и открытости, в нем детально расписаны расходы министерств до каждого сума.



Исходя из предложений граждан и депутатов относительно обеспечения школ учебной мебелью и компьютерами на их приобретение дополнительно выделено 50 миллиардов сумов за счет сокращения расходов бюджета. Следует особо отметить, что такой положительный опыт применен в нашей практике впервые.



Или, как вам известно, недавно был объявлен мораторий на массовую вырубку деревьев. Это – наглядный пример того, какое сильное влияние имеет общественное мнение.

Все это свидетельствует о возрастании у наших граждан чувства сопричастности и ответственности за происходящие в стране процессы.



Вместе с тем общественный контроль не должен превратиться в "одностороннее движение".



Государственные органы призваны справедливо и объективно рассматривать критические замечания не только в адрес граждан, но и в отношении самих себя. Решения об изменении облика наших регионов, строительстве и благоустройстве обязательно должны обсуждаться с местными жителями, пройти общественную экспертизу.



Хочу обратить ваше внимание еще на один важный вопрос.



Конечно, в соответствии с Конституцией суды независимы в своей деятельности, однако настоящий контроль в этой сфере должен осуществлять народ.



Суды и следственные органы, принимая решения по тому или иному делу, обязаны предоставлять разъяснения и правовые комментарии в ответ на коллективные обращения граждан.



Нужно четко понимать, что общественный контроль – это не только контроль над деятельностью государственных органов, но и один из важных факторов развития гражданского общества.



Поэтому Консультативный совет по развитию гражданского общества, Центр развития гражданского общества, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций призваны возглавить работу по созданию эффективной и действенной системы осуществления общественного контроля в каждой сфере и отрасли, проявить инициативу в этом деле.



Общественный контроль должен осуществляться в первую очередь относительно деятельности правоохранительных и контролирующих органов, в финансовой, банковской сферах, в области образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. В поле действия общественного контроля всегда должны находиться и такие вопросы, как качество товаров и услуг на рынках и в торговых комплексах.



В-третьих, необходимо, чтобы средства массовой информации превратились в настоящее "зеркало общества" в деле соблюдения законности.



Реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за последние три года внесли кардинальные изменения в жизнь нашего общества.



Представители независимых и объективных средств массовой информации – это сегодня большая сила, которая, находясь в гуще народа, поднимает волнующие людей социальные проблемы.



Как результат наших демократических реформ – средства массовой информации и социальные сети способствуют тому, чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с законом.



Для широкого и оперативного информирования населения о деятельности государственных органов при каждом из них теперь функционирует пресс-служба. Ведь в демократическом обществе все государственные служащие должны научиться тесному социальному партнерству со средствами массовой информации.



Как известно, сегодня в формировании общественного мнения наряду с традиционными СМИ важную роль играют интернет, социальные сети, блогеры.



В целях укрепления в государственном и общественном строительстве и других сферах принципов открытости и гласности мы должны на практике обеспечить реализацию конституционных норм, предусматривающих право граждан на свободу слова, получение и распространение информации. Это прежде всего требует от нас дальнейшего совершенствования законодательства о средствах массовой информации, и мы проводим активную работу в данном направлении.



В этой связи все мы должны осознать, что и у общественного контроля, и у средств массовой информации единая цель – чтобы жизнь нашего народа стала лучше.



Каждый государственный орган должен иметь свою "страничку" в социальных сетях и при необходимости ежедневно информировать население о проводимой работе.



Еще раз подчеркну: мы не допустим, в какой бы то ни было форме, давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей средств массовой информации.



В-четвертых, принимаемые законы будут работать только тогда, когда они будут созвучны с проводимыми реформами.



Это – истина, это – аксиома. Однако, к сожалению, не все законы отвечают требованиям времени. Поэтому нашей приоритетной задачей является обеспечить создание законов и их исполнение на системной основе.



Начиная со следующего года Министерству юстиции следует перейти на принципиально новые методы работы по обновлению и систематизации законодательства. Правовой базой в этом должны служить нормы нашей Конституции.



В-пятых, какие бы совершенные законы мы ни создавали, какие бы реформы ни проводили, если у наших граждан будет недостаточно правовых знаний и культуры, мы не сможем достичь ожидаемых результатов.



Сказанные несколько веков назад учеными-правоведами слова "осознание прав усиливает ответственность" никогда не потеряют своей актуальности. Иными словами, уважение к Конституции и законам, правовое сознание и культура должны стать правилом жизни для каждого гражданина и критерием деятельности каждого должностного лица.



Однако достаточно ли развита сегодня у всех нас такая правовая ответственность? К сожалению, на этот вопрос мы пока не можем дать положительный ответ.



Всем известно, что наш народ почитает хлеб, выращенный кропотливым трудом дехкан, как великое и бесценное благо. Дехкане и фермеры, создающие достаток и благополучие в нашей жизни, лучше всех осознают эту истину.



Я очень рад видеть сегодня здесь, в этом прекрасном зале, достойных представителей аграрной сферы.



В этом году профессиональный праздник работников сельского хозяйства отмечается в один день с 27-летием принятия Основного Закона нашей страны, что придает ему особое значение.



Пользуясь случаем, разрешите сердечно поздравить всех дехкан и фермеров республики и выразить им свое самое глубокое уважение.



Хочу подчеркнуть: наши умелые дехкане и их благородный труд так же дороги для всех нас, как и хлеб, создаваемый их добрыми руками.



Действительно, наши отцы и матери, на себе испытавшие все тяготы войны и послевоенной разрухи, голод и лишения, всегда учили нас беречь хлеб, как зеницу ока. И такое отношение стало для нас нормой. Мы должны ценить блага, дарованные Всевышним, и позитивные изменения в нашей жизни, учить этому молодое поколение.



Что скрывать, в течение долгого времени многие жизненные вопросы – такие, как поступление в высшее учебное заведение, получение разрешения или лицензии для начала предпринимательской деятельности, уплата налогов, – решались порой в обход закона.



Поэтому сегодня, как бы трудно ни было, мы последовательно работаем над искоренением этого негативного явления. В частности, внедрены порядок приема детей в детские сады путем записи в электронную очередь, открытая и прозрачная система поступления в школы и вузы. Также более 100 видов государственных услуг предоставляются по принципу "единого окна".



Но пока еще рано говорить о том, что благодаря таким изменениям наше общество полностью избавилось от недостатков, от пренебрежения к закону.



Нужно открыто признать, что многие люди остаются безразличными к этому вопросу. Не это ли самое большое препятствие на пути наших реформ?



Некоторые наши граждане только требуют ответственного отношения от органов управления, забывая о своей ответственности и обязанностях перед обществом и законом. А ведь процесс обновления Узбекистана, переход от национального возрождения к национальному прогрессу не происходит легко, сам по себе.



Все вы видите, что, как бы трудно и сложно ни было, в настоящее время мы находим силы, возможности и средства и реализуем крупные программы и проекты. Строим все новые и новые предприятия, дороги и мосты, детские сады, школы и больницы, объекты культуры и спорта, множество жилых домов и, надеюсь, в будущем расширим эту работу.



В народе говорят, "птице для полета нужны два крыла". Если задуматься, это созвучно с нормами нашей Конституции, в которой вместе с правами и свободами граждан определены и их обязанности.



Сегодня наши уважаемые ветераны, дорогие женщины, представители интеллигенции, молодое поколение, одним словом, все социально активные граждане поддерживают проводимые реформы, самоотверженно участвуют в них, что придает мне сил и энергии. Пользуясь случаем, от всей души выражаю за это вам, дорогие мои, всему нашему народу особую благодарность.



Уверен, что, если мы и далее будем беречь нашу мирную и спокойную жизнь, дорожить взаимным уважением и согласием в обществе, Всевышний всегда будет помогать и поддерживать наш народ.



Уважаемые друзья!



Нам необходимо продолжить работу по повышению правового сознания и правовой культуры в обществе.



Правовое воспитание целесообразно начинать с дошкольного образования, прививая нашим детям первоначальные правовые навыки.



Наша Конституция должна стать для нас настоящим кодексом жизненных норм и правил, полностью гарантирующим все права и свободы, глубоко проникнуть в сознание и сердце каждого гражданина.



С этой целью следует разработать научно обоснованную программу по развитию правовой культуры для каждой сферы и направления, для всех этапов образования. При этом нужно уделить особое внимание изучению нашей Конституции. Считаю необходимым создание для общеобразовательных школ таких учебников, как "Азбука Конституции", "Уроки Конституции", "Основы Конституции". Ответственность за эту работу возлагается на министерства юстиции, дошкольного образования, народного образования, высшего и среднего специального образования.



При подготовке учителей по данной тематике большое значение имеет повышение уровня их политических и правовых знаний, духовности.



Вместе с тем важную воспитательную роль также будут играть новые телепередачи, сериалы, художественные фильмы, театральные постановки, рассказывающие о восстановлении справедливости, законных прав человека.



В целом, люди, которые борются за торжество закона и справедливости, должны получить признание как герои сегодняшнего дня. Думаю, жизнь таких личностей послужит лейтмотивом для творчества поэтов и писателей, режиссеров, журналистов.



Дорогие соотечественники!



Основным приоритетом открытого, свободного и справедливого общества, которое мы строим, является обеспечение прав и свобод, уважение достоинства каждого человека. Этот чрезвычайно важный принцип закреплен в нашем Основном Законе. В Конституции Узбекистана народ определен единственным источником государственной власти, и в этом, безусловно, есть глубокий смысл.



Эти ключевые положения означают, что в нашей стране демократия основывается на общечеловеческих ценностях, и государство осуществляет свою деятельность во имя человека и на благо общества. Подтверждением служит тот факт, что более чем по 510 тысячам из свыше 880 тысяч обращений граждан, поступивших в текущем году в народные приемные, были приняты положительные решения.



В этой связи хочу еще раз напомнить всем руководителям: наш основной долг – создать для нашего народа, оказавшего нам доверие и избравшего нас руководителями, достойные условия жизни.



Ведь не случайно в Конституции человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права определены высшей ценностью. Для реализации этого важнейшего положения Основного Закона у нас есть политическая воля и все возможности. С этой целью нам предстоит решить следующие важные задачи.



Во-первых, для дальнейшего повышения эффективности обеспечения прав человека нам необходима соответствующая Национальная стратегия.



Вам хорошо известно, что в последние годы в этом направлении проводится широкомасштабная работа.



Только в нынешнем году были приняты законы "О персональных данных", "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса". Ратифицированы конвенции Международной организации труда "О принудительном труде", "Об инспекции труда в промышленности и торговле". Это демонстрирует нашу твердую и неизменную позицию в борьбе с принудительным трудом.



За последние годы было принято 8 указов о помиловании лиц, совершивших преступления, из мест исполнения наказания освобождены свыше 4 тысяч человек. Как логическое продолжение этой работы на днях я подписал еще один указ, в соответствии с которым помилованы 92 отбывающих наказание лица, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Теперь они смогут вернуться к нормальной жизни.



Еще одним практическим проявлением такой гуманной политики стало закрытие в этом году колонии по исполнению наказания в поселке Жаслык.



Впервые введен порядок выплаты пенсий и социального страхования лицам, осужденным к лишению свободы. В результате 709 лиц пенсионного возраста, отбывающих наказание в колониях-поселениях, получают пенсии.



Мы сделали первый шаг в обеспечении конституционного права граждан данной категории на получение пенсии, исправив ранее допущенную ошибку.



В нынешнем году успешно проведены гуманитарные акции “Мехр-1” и “Мехр-2”, в ходе которых из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане возвращен 261 наш гражданин, в основном это женщины и дети. Им оказана необходимая медицинская и материальная помощь.



Говоря об обеспечении прав человека, следует отметить, что за последние три года гражданство Республики Узбекистан получили 9 692 наших соотечественника, в том числе в нынешнем году – 5868. Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать в данном направлении.



Прежде всего необходимо разработать вышеназванную Национальную стратегию и на ее основе эффективно осуществлять государственную политику в этой области. В стратегии должны быть определены конкретные механизмы реализации конституционных принципов обеспечения прав и свобод человека.



Нам нужно продолжить работу по развитию культуры уважения прав и свобод человека в обществе, что повысит авторитет нашей страны на международной арене.



Думаю, настало время создания, в рамках Национальной стратегии, непрерывной системы обучения правам человека, включения в программу общеобразовательных школ, высших учебных заведений, центров переподготовки кадров специальных учебных курсов “Права человека”, “Права ребенка”, “Права женщин”.



Во-вторых, правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа.



За последние три года создана система защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса. Разрешено создание негосударственных судебно-экспертных организаций, определены приоритетные направления и меры по развитию этой сферы.



Как известно, было законодательно закреплено требование об обязательном фиксировании с помощью видеосъемки таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия, следственный эксперимент.



В ходе диалога с народом граждане предложили распространить подобную практику и на другие случаи, при которых существует опасность нарушения прав. В частности, необходимо законодательно закрепить порядок обязательной видеосъемки таких действий, как задержание лица, разъяснение ему процессуальных прав, отказ от предоставляемой защиты.



Родственники лица, задержанного сотрудниками правоохранительных органов, должны быть сразу же проинформированы о его пребывании в специальном помещении. Предлагаю закрепить это положение в законе как обязанность дознавателя, следователя и другого уполномоченного лица.



Кроме того, настало время внедрить электронную систему учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных. В этом вопросе необходимо максимально сократить воздействие человеческого фактора.



Со следующего года будет внедрен порядок обжалования решения прокурора в суде, таким образом создаются условия для обеспечения баланса в процессе дознания и предварительного следствия, то есть принципа сдержек и противовесов. Подобное важное новшество впервые вводится в нашу практику.



Не секрет, что прежде органы прокуратуры были чрезмерно закрытой структурой, находившейся вне контроля, образно говоря, последней инстанцией. В результате пострадало много невинных людей, ставших жертвами несправедливости. Как бы трудно ни было, признавая это, мы приступили к обеспечению неукоснительного соблюдения законности и справедливости в данной сфере.



Убежден, что внедрение практики обжалования решения прокурора в суде, действующей в развитых демократических государствах, станет важным шагом в утверждении в нашей жизни справедливости.



Обеспечение подлинной независимости судов является для нас самой приоритетной задачей. Мы не должны допускать, чтобы суды оказывались под влиянием тех или иных должностных лиц. В связи с этим необходимо усилить ответственность за вмешательство в судебные дела либо давление на суд.



Большинство поступивших в последние годы в народные приемные обращений граждан касается недостатков в деятельности судов, органов прокуратуры и внутренних дел. Учитывая это, данным органам необходимо создать принципиально новую систему работы с населением. Принятие законного решения по каждому заявлению и жалобе станет критерием оценки деятельности руководителей этих ведомств.



Хотелось бы, чтобы эти серьезные изменения почувствовал прежде всего наш народ, а также наши иностранные партнеры, которые убедились в верховенстве закона в стране и направляют инвестиции на ее развитие.



В-третьих, чтобы поднять работу по обеспечению прав человека на новый уровень, необходимо продолжить совершенствование института адвокатуры.



Реализован ряд мер по укреплению правового статуса, расширению полномочий адвокатов. Тем не менее в этой сфере еще существует ряд нерешенных проблем.



К примеру, нельзя положительно оценить тот факт, что на более чем 33-миллионное население Узбекистана приходится лишь 4 тысячи адвокатов, оказывающих услуги. В настоящее время возраст 60 процентов всех адвокатов в стране превышает 50 лет. Как можно объяснить, что среди них молодых, не достигших 30 лет, лишь 70 человек?

Для улучшения сложившейся ситуации прежде всего нужно повысить статус и авторитет адвокатов, обеспечить независимость института адвокатуры.



В ближайшем будущем следует разработать Концепцию развития института адвокатуры. Ни одно ведомство не вправе препятствовать деятельности адвокатов. В то же время основу данной концепции должны составить квалификационные требования к адвокатам. Для этого нам следует всесторонне изучить передовой опыт развитых стран.



В-четвертых, обеспечение свободы совести, укрепление межнационального согласия, гарантированная защита своих граждан внутри страны и за ее пределами и впредь останутся одним из приоритетных направлений государственной политики.



В этом плане значительно расширились возможности наших граждан, связанные с осуществлением паломничества. Число лиц, совершающих умру, выросло с 10 тысяч до 30 тысяч, хадж – с 5 тысяч до 7 200, сократились их расходы на поездку.



Думаю, все вы знаете о проделанной в стране в последние годы масштабной работе по обеспечению свободы совести.



На сегодняшний день с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов разрабатывается Закон “О свободе совести и религиозных организациях” в новой редакции.



Он будет способствовать полному обеспечению конституционных прав наших граждан на свободу совести и убеждений.



На системную основу также поставлена защита граждан, временно работающих за рубежом, и членов их семей.



Создана Республиканская комиссия по вопросам внешней трудовой миграции. В составе правительства образован Департамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.



В то же время в печати публикуются материалы о том, как некоторые частные фирмы, отправляющие граждан на работу за границу, обманывают людей. Департаменту следует взять под строгий контроль деятельность этих фирм.



Республика Узбекистан и впредь будет гарантировать своим гражданам правовую защиту и покровительство не только в стране, но и за ее пределами, принимать для этого все меры.



Для этого в том числе необходимо перевести в электронную форму оказание консульских услуг дипломатическими представительствами страны за рубежом. Наши граждане, находящиеся за рубежом, не должны приезжать в консульские отделения из другого города и сталкиваться с излишней волокитой.



Министерства иностранных дел и юстиции будут определены ответственными за полный запуск данной системы в следующем году.



В-пятых, в стране серьезное внимание уделяется обеспечению равенства прав женщин и мужчин.



Полностью преобразованы Комитет женщин и его территориальные подразделения, им предоставлены дополнительные полномочия и возможности, созданы необходимые условия для эффективной деятельности, что стало важным шагом на этом пути.



В нынешнем году были приняты законы “О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин” и “О защите женщин от притеснения и насилия”. Думаю, что в их последовательной реализации большое значение имеет парламентский и общественный контроль.



Защита материнства и детства, решение социальных проблем женщин и впредь будут находиться в центре внимания государства.



В последнее время все больше женщин назначаются на ответственные руководящие посты в системе государственного и общественного управления, экономики, банковско-финансовом секторе, сферах образования и воспитания, здравоохранения, культуры и других.



Скажите, кто больше всех осведомлен и глубже всех вникает в проблемы и заботы людей на местах, ситуации в семьях, махаллях? Разве не наши уважаемые женщины? Велика роль женщин в выявлении и своевременном решении социальных проблем, усилении эффективности управления. Поэтому мы еще активнее продолжим политику повышения роли и статуса женщин в обществе, назначения их на ответственные должности.



В-шестых, конституционное право граждан на собственность является неприкосновенным и всегда будет находиться под защитой государства.



За прошедшие годы мы проделали большую работу по устранению излишних ограничений для предпринимателей, незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность. В частности, кардинально реформирована практика предоставления земельных участков, которая прежде способствовала коррупции. Теперь этот процесс будет осуществляться посредством электронной системы.



С 1 января будущего года полномочия по изъятию земель сельскохозяйственного назначения передаются от хокимов Кенгашам народных депутатов, что станет еще одним важным шагом в обеспечении неприкосновенности собственности.



Кроме того, введены новый порядок изъятия таких земель и выплаты компенсации, правила, предусматривающие их изъятие только с согласия владельца. Вместе с тем усилена ответственность должностных лиц, не соблюдающих законы о неприкосновенности собственности, независимо от того, какой пост они занимают. А при возникновении у сторон разногласий относительно размера компенсации споры будут разрешаться в судебном порядке.



Как известно, до сих пор хокимы сами принимали решения о предоставлении права пользования землей, а порой могли и аннулировать их. Настало время ограничить эти исключительные полномочия хокимов, ведь есть много примеров того, что они становились причиной несправедливости. Впредь такие вопросы будут решаться только в судебном порядке.



В случаях выявления незаконного ограничения прав собственности субъекта предпринимательства бизнес-Омбудсман должен иметь право обращения в суд для защиты его интересов.



В целях открытости и гласности всех процессов в этой сфере следует ввести в практику размещение на соответствующих сайтах решений хокимов относительно предоставления гражданам земельных участков.



Для обеспечения твердых гарантий права собственности физических и юридических лиц мы решительно продолжим наши реформы в соответствии с международными стандартами.



Одним словом, чтобы построить правовое демократическое государство и свободное гражданское общество, мы должны усилить контроль за соблюдением Конституции во всех сферах жизни. В конечном счете, это позволит нам в полной мере обеспечить защиту прав, свобод, чести и достоинства человека, неприкосновенность собственности и основных прав граждан на труд, образование, получение медицинской помощи.



Уважаемые соотечественники!



Как известно, 22 декабря этого года состоятся выборы в Олий Мажлис Республики Узбекистан и Кенгаши народных депутатов.



Избирательная кампания, которая проходит под девизом “Новый Узбекистан – новые выборы”, – важнейшее политическое событие в жизни нашей страны.



Согласно Конституции граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Важнейшим проявлением представительной демократии является голосование за наиболее достойного кандидата и поддержка таким образом программы той или иной партии.



За короткий период были систематизированы нормы 21 закона о выборах и впервые в истории Узбекистана принят единый Избирательный кодекс. Это стало важным шагом на пути укрепления национального законодательства, совершенствования порядка проведения демократических выборов.



Пожалуй, главным новшеством в этом кодексе является полное предоставление политической арены в стране политическим партиям. Теперь на предстоящих выборах политические партии будут выдвигать своих кандидатов не от 135 избирательных округов, как прежде, а от всех 150.



Отмена квот для Экологического движения Узбекистана также будет способствовать формированию здоровой конкуренции на политической арене.



Согласно Избирательному кодексу расширены права уполномоченных представителей политических партий. Теперь они будут принимать участие в заседаниях избирательной комиссии, сдаче документов, проверке заполнения подписных листов. Также они имеют право присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках.



Все это послужит обеспечению открытости и гласности избирательного процесса и усилению общественного контроля.



Для голосования граждан на выборах нынешнего года на местах образовано 6 720 округов и 10 253 избирательных участка.



Расширены права граждан избирать и быть избранными, исключены многие ранее действовавшие ограничения.



В этом году сделан еще один важный шаг к полному обеспечению на деле закрепленного в Конституции избирательного права граждан. Право участия в голосовании получили лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, совершившие преступления, не относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких. Этим правом на предстоящих выборах воспользуются 1905 лиц, лишенных свободы.



Несомненно, новый Избирательный кодекс и более 30 включенных в него новых демократических норм будут способствовать дальнейшему совершенствованию избирательного процесса.



В этом году в выборах примут участие 5 политических партий. Наш народ, электорат, хочет, чтобы депутатами стали люди, хорошо знающие социальные проблемы и пути их решения, обладающие глубокими знаниями и опытом, проявляющие инициативность при принятии законов и постановлений, направленных на углубление реформ. В этой связи новый парламент, который будет избран на многопартийной основе, должен состоять из депутатов, способных эффективно отстаивать интересы своего народа и Родины.

Ожидается, что в избирательном процессе примут участие наблюдатели от десятков международных организаций, в том числе полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также более 600 наблюдателей от 40 зарубежных государств.



Участвуя в выборах, наш народ даст оценку проводимым в стране реформам, а мировое сообщество – процессам обновления в Узбекистане.



Думаю, каждый из нас, глубоко осознавая свой конституционный и гражданский долг, ответственность за судьбу и будущее Родины, отдаст свой голос за развитие страны, мирную и благополучную жизнь народа, счастье и будущее наших детей.



Уважаемые соотечественники!



Как известно, мир сегодня стремительно меняется. Возникают все новые и новые вызовы, угрожающие судьбе и будущему человечества. На международной арене ужесточается конкуренция, усиливаются противоречия и противостояния, обостряются торговые войны.



В таких сложных условиях мы, опираясь на мудрость, твердую волю и огромный созидательный потенциал нашего народа, собственные силы и возможности, вместе со всем мировым сообществом продолжим уверенно идти вперед. Руководством к действию и мощным источником силы для нас на этом пути будет наша Конституция.



Демократические реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер. Мы поставили перед собой высокие цели, и никто не свернет нас с избранного пути.



Это – требование времени, самой жизни.



Это – воля нашего многонационального, трудолюбивого, мужественного и благородного народа.



Мы не только продолжим политику, отражающую его коренные интересы, благие чаяния и устремления, но и выведем ее на новый, более высокий уровень.



Мы сделаем все для того, чтобы быть достойными доверия нашего народа. И вместе со всем нашим народом, всей страной, при поддержке мирового сообщества обязательно достигнем намеченных высоких целей.



Пользуясь случаем, от имени народа Узбекистана и от себя лично позвольте выразить глубокую благодарность принимающим участие в нынешнем торжестве уважаемым послам зарубежных государств, представителям международных организаций за поддержку наших действенных инициатив и реформ.



Еще раз искренне поздравляю вас и весь наш народ с большим праздником – Днем Конституции.



Желаю всем крепкого здоровья, мира и спокойствия, семейного счастья и благополучия.



Спасибо за внимание".

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