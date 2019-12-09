МИД Узбекистана посетил глава МГИМО

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим с рабочим визитом в страну членом Коллегии Министерства иностранных дел России, ректором Московского государственного института международных отношений (Университет) Анатолием Торкуновым.

Целью визита главы российского вуза является участие в церемонии открытия в столице Узбекистана филиала МГИМО.

В ходе встречи министр и его гость обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

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