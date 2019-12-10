Обсуждены аспекты подготовки визита главы Узбекистана в Японию

Обсуждены аспекты подготовки визита главы Узбекистана в Японию10.12.2019 09:57
ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Ёшинори Фуджияма.
Его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами и практических аспектов подготовки к предстоящему визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в дружественную страну.
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