



Обсуждены аспекты подготовки визита главы Узбекистана в Японию



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Ёшинори Фуджияма. Его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами и практических аспектов подготовки к предстоящему визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в дружественную страну. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи