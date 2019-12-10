Делегация МИД Узбекистана отправилась в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация ведомства иностранных дел во главе с заместителем министра Дилшодом Ахатовым отбыла с визитом в Бельгию.

Целью поездки является участие в предстоящем 11-13 декабря в Брюсселе 4-м раунде переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Республикой Узбекистан и Европейским союзом и проведение ряда двусторонних встреч и переговоров с европейскими партнерами.

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