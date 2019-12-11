



Погода в Узбекистане на 12 декабря



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи