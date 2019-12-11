



Глава МИД Узбекистана отбыл в Италию



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов отбыл во главе представительной делегации в Итальянскую Республику. В рамках визита делегация проведет в Риме встречи с официальными лицами Италии и Ватикана по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, а также примет участие в международной конференции "Италия – Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи