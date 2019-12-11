Глава МИД Узбекистана отбыл в Италию

Глава МИД Узбекистана отбыл в Италию11.12.2019 13:21
НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов отбыл во главе представительной делегации в Итальянскую Республику.
В рамках визита делегация проведет в Риме встречи с официальными лицами Италии и Ватикана по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, а также примет участие в международной конференции "Италия – Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства".
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