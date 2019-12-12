



Погода в Узбекистане на 13 декабря



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи