Погода в Узбекистане на 13 декабря

Погода в Узбекистане на 13 декабря12.12.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3° тепла.
УЗИНФОРМ