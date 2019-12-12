МАГАТЭ утвердило 4 проекта по развитию атомной отрасли в Узбекистане

МАГАТЭ утвердило 4 проекта по развитию атомной отрасли в Узбекистане12.12.2019 19:57
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были утверждены 4 национальных проекта на общую сумму более 1 млн. евро для реализации в Узбекистане в 2020-2021 годах в рамках Программы технического сотрудничества.
Основными целями проектов являются наращивание технического потенциала и человеческих ресурсов, развитие ядерной инфраструктуры, укрепление ядерной и радиационной безопасности объектов мирного использования ядерной энергии Узбекистана.
От узбекской стороны исполнителями проектов значатся Агентство "Узатом", Государственный комитет промышленной безопасности, Институт ядерной физики, Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный университет, а также Ташкентский городской онкологический диспансер.
Участие МАГАТЭ предусматривает укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, развитие и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространение ядерных знаний.
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