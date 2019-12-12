Глава Узбекистана вернулся из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Ашхабад, предпринятый с целью участия в прошедшем в туркменской столице очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В ходе саммита главы Узбекистана, Туркменистана, России, Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев обсудили в узком и расшренном форматах с участием правительственных делегаций стран-участниц актуальные вопросы развития сотрудничества на пространстве Содружества в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли, экономики, промышленности, транспорта и транзита, инноваций, науки, техники, образования, культуры.

По итогам встречи на высшем уровне было принято решение о передаче председательства в организации от Туркменистана Узбекистану, в рамках которого будет проводиться работа по принятию новой Концепции дальнейшего развития и Стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.

Также были подписаны Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы и другие документы.

В рамках пребывания в Туркменистане Шавкат Мирзиёев также провел двусторонние встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Молдовы Игорем Додоном.

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