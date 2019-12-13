



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Японии



ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Японии во главе с мэром города Нагоя Такаси Кавамурой. В ходе аудиенции стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, банков и финансов, автомобилестроения, градостроительства, текстильной индустрии, технологий и инноваций, туризма, расширения взаимодействия между Ташкентом и Нагоей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи