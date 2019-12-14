Глава государства провел встречу с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декбря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой пребывающей с визитом в Ташкенте Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каетаной де Зулуэты Оутрам.

Целью встречи явилось обсуждение хода осуществления мониторинга предстоящих 22 декабря в Узбекистане выборов в национальный парламент, актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в правовой сфере.

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