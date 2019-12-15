Глава Узбекистана принял участие в саммите Тюркского совета

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Азербайджан, предпринятый с целью участия в прошедшем сегодня в Баку очередном саммите Тюркского совета, в котором Узбекистан участвовал впервые после вступления страны в члены организации в текущем году.

На полях саммита глава Узбекистана провел встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также председателем Управления мусульман Кавказа Шайхом уль-исламом Аллахшукюра Пашазаде, с которыми обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

В ходе встречи глав государств Тюркского совета, председательство в котором было передано от Казахстана Азербайджану, были обсуждены предложения по углублению взаимодействия стран-участниц организации в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, транспорта, энергетики, туризма, науки, образования и культуры.

В своем выступлении на саммите Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания при Тюркском совете Форума молодых предпринимателей, издания на родном языке каждой из стран Совета серии книг "Сокровищница тюркской литературы".

По итогам переговоров были приняты Декларация седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Совместное заявление глав государств, входящих в Тюркский совет, о присоединении Республики Узбекистан к организации в качестве полноправного члена и другие документы.

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