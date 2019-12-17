



Глава государства отправился в Японию



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с четырехдневным официальным визитом в Японию. Визит предпринят по приглашению главы правительства Японии Синдзо Абэ с целью обсуждения актуальных вопросов развития диалога между двумя странами, проведения ряда двусторонних встреч и переговоров на различных уровнях. Программа поездки включает посещение провинции префектуры Аичи и города Нагоя, а также столицы страны, Токио. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи