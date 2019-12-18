МИД Узбекистана посетила делегация наблюдателей от ШОС

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря ведомство иностранных дел Узбекистана посетила пребывающая с визитом в стране делегация Миссии ШОС по наблюдению за выборами 22 декабря в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши во главе с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Се Сяоюном.

В ходе переговоров под руководством заместителя министра Илхома Неъматова были обсуждены практические аспекты деятельности миссии и ход организации процесса голосования, а также актуальные вопросы развития диалога между Узбекистаном и ШОС.

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