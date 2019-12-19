



Посол Великобритании посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлот, который провел встречу с заместителем главы ведомства Дилшодом Ахатовым. Встреча была посвящена обсуждению итогов взаимодействия между двумя странами в уходящем году, задач по развитию сотрудничества на наступающий год, графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи