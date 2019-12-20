Погода в Узбекистане на 21 декабря

Погода в Узбекистане на 21 декабря20.12.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
20-23 декабря по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, дождь, возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами снег, местами возможен сильный. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ