



Погода в Узбекистане на 21 декабря



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 20-23 декабря по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, дождь, возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами возможен сильный. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи