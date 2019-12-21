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Подведены итоги визита главы Узбекистана в Японию
21.12.2019 07:40

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы японского правительства Синдзо Абэ отбыл с четырехдневным официальным визитом в Японию.

Первым пунктом назначения программы визита стала префектура Аичи и город Нагоя, где глава Узбекистана встретился с губернатором префектуры Хидэки Омурой, с которым обсудил практические аспекты установления сотрудничества между Аичи и Ташкентской областью в сферах инноваций, промышленности, сельского хозяйства и АПК, науки и образования, культуры, туризма. В ходе встречи с мэром Нагои были рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита делегации города в Узбекистан, которые включают инициативы и предложения по углублению взаимодействия в сферах экономики, промышленности, транспорта, образования, туризма, созданию Парка высоких технологий Нагои в Ташкенте.

Пребывание в Нагое также включало посещение городского университета, где Шавкату Мирзиёеву было присвоено звание почетного доктора Университета Нагои, а также встречу с обучающимися там студентами.

Далее глава государства отбыл в Токио, где состоялись основные мероприятия визита. Так, были проведены встречи и переговоры с заместителем главы правительства, министром финансов Японии Таро Асо, членами Японской парламентской лиги дружбы с Узбекистаном, председателем Палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой, президентом Палаты советников Японии Акико Санто, а также представителями деловых кругов Страны Восходящего Солнца (в частности, таких компаний, как JETRO, JICA, JABIC, NEDO, JOGMEC, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo, Marubeni, Isuzu). Темами обсуждения явились вопросы углубления узбекско-японских межпарламентских связей, активизация партнерства в сферах технологий и инвестиций, банков и финансов, экономики и торговли, энергетики, транспорта, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, текстильной индустрии, налогообложения, таможенного дела, туризма, экологии, здравоохранения, науки, образования, культуры и т.д. Также Шавкат Мирзиёев провел встречу с японским архитектором Тадао Андо, который представил свои предложения по концепции развития Государственного музея искусств Узбекистана.

19 декабря были проведены официальные встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, по итогам которых были подписаны Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, соглашения о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах,  реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов, развитию взаимодействия в сферах экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, трудовой миграции, образования и спорта, а также по межрегиональному сотрудничеству. Кроме того, в честь Президента Узбекистана был дан официальный прием.

20 декабря в завершение визита глава Узбекистана провел встречу с Императором Японии Нарухито.

УЗИНФОРМ

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