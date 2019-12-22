



В Узбекистане проходят парламентские выборы



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане проходит голосование по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и членов кенгашей народных депутатов. В выборах принял участие и глава государства Шавкат Мирзиёев вместе с членами своей семьи. В выборах в нижнюю палату национального парламента принимают участие 5 политических партий страны – Демократическая партия "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия. Для граждан, находящихся вне территории Узбекистана, 12-18 декабря было организовано досрочное голосование на избирательных участках, созданных за рубежом при посольствах и консульствах за рубежом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи