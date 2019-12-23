Глава государства обсудил итоги выборов с председателем Исполкома СНГ

Глава государства обсудил итоги выборов с председателем Исполкома СНГ23.12.2019 18:37
ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, который возглавляет находящуюся с визитом в стране миссию международных наблюдателей от СНГ.
В ходе встречи глава государства и его гость обсудили организационные моменты прошедшего голосования, подтвердив, что избирательный процесс был проведен в полном соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, а выборы прошли на многопартийной основе, были свободными, прозрачными и конкурентными.
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