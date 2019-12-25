Глава ЦИК Узбекистана провел встречу с журналистами

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов провел пресс-конференцию для журналистов, которая была посвящена итогам прошедших в минувшее воскресенье в Узбекистане парламентских выборов.

В выступлении главы ЦИК говорилось:

"Уважаемые участники брифинга!

Дамы и господа!

22 декабря состоялись выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.

В результате масштабных реформ во внутренней и внешней политике последних лет Узбекистан вступил на качественно новый, демократический этап развития и прогресса. Развивается экономика страны, повышается политико- правовое сознание и активность граждан. Открытость и прозрачность стали определяющими факторами всех сфер государства и общества.

Нынешние выборы стали логическим продолжением реализации пяти приоритетных направлений Стратегии развития страны. Выборы этого года являются неотъемлемой частью проводимых реформ во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в политико-правовой, социальной, экономической и духовно- просветительской сферах.

Подготовка к нынешним выборам началась ещё два года назад. Было кардинально обновлено избирательное законодательство, принят вобравший в себя национальный опыт и международные стандарты Избирательный кодекс. В Избирательном кодексе расширены права и гарантии участников Избирательного процесса - избирателей, политических партий, избирательных комиссий, СМИ и наблюдателей. Благодаря внедрению современных информационных технологий был задействован механизм управления избирательным процессом. Все этапы подготовки и проведения выборов проведены на основе открытости, беспристрастности и прозрачности. За выборами напрямую наблюдали представители авторитетных международных организаций, таких как Европейский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, Всемирная ассоциация избирательных органов, Совет Тюркоязычных Государств, всего 825 наблюдателей порядка десяти международных организаций и 50 иностранных государств, в том числе 1155 местных и зарубежных представителей крупных СМИ.

Помимо этого, за ходом выборов наблюдали свыше 70 тысяч представителей политических партий и органов самоуправления граждан. Впервые за процессом голосования можно было наблюдать в режиме онлайн, благодаря устновленным в качестве эксперимента 120 видеокамерам на 60 избирательных участках.

В то же время с мест тысяч избирательных участков регулярно транслировались теле и радио репортажи. Информация была доступна и в сети Интернет и социальных сетях.

В период избирательной кампании для всех участников избирательного процесса Международным пресс-центром и его филиалами в регионах была создана медиа площадка. На ее основе прошли сотни брифингов, пресс- конференций, интервью. В мероприятиях принимали участие руководители ЦИК, Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, Министр внутренних дел, Министр развития информационных технологий и коммуникаций, хокимы, председатели региональных избирательных комиссий.

Официальные сайты ЦИК saylov.uz, elections.uz за месяц посетили 120 тысяч пользователей. Помимо этого, услугой выявления своего избирательного участка воспользовались 118,5 тысяч граждан.33,3 тысячи граждан обратились в целях получения информации о кандидатах,11,3 тысячи воспользовались электронной картой избирательного участка. Порядка8,3 тысяч следили через веба сайт за процессом на избирательных участках. К тому же все поступившие на сайт более 300 обращений были в краткие сроки рассмотрены и решены.

В то же время поступившие через социальные сети 150 обращений тоже были положительно решены. По данным обращениям были приняты меры по закреплению избирателя к собственному участку. Уважаемые участники пресс-конференции! Своевременное принятие календарного плана мероприятий

По организации и проведению выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов и его реализация в рамках Избирательного законодательства обеспечили высокий уровень проведения важного политического события. Ещё одна особенность нынешних выборов- это твердая гражданская позиция, чувство сопричастности к происходящим в стране реформам. Всего с учетом наших соотечественников, проживающих за рубежом в голосовании, приняли участие 13963627 избирателей, что составляет 67,8 процентов от общего числа. 150 тысяч избирателей проголосовали досрочно. Впервые каждый наш соотечественник, проживающий за рубежом получил возможность принять участие в выборах. Раньше таким правом могли воспользоваться лишь те, кто прошел регистрацию в консульских учреждениях Узбекистана за рубежом. На 55 избирательных участках в почти 40 странах мира проголосовали 112411 избирателей.

По предварительным данным из 150 избирательных округов в 128 избраны депутаты. В частности, от УзЛиДеп- 43 депутата, от ДП Миллий тикланиш- 35, от СДП Адолат - 21, от НДПУ - 18, от Экологической партии Узбекистана 11 депутатов. В соответствии с избирательным кодексом кандидат получивший более 50 процентов голосов избирателей, то есть больше половины, считается избранным депутатом.

В 22 округах ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, а потому депутаты там не были избраны. Согласно статье 59 Избирательного кодекса, если в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов принимало участие два и более кандидатов, но ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования среди двух кандидатов, набравших больше голосов и информирует об этом соответствующую избирательную комиссию и избирателей. Повторное голосование проводится в течение двух недель.

Не поступало информации о грубых нарушениях во время проведения выборов в представительные органы государственной власти. В то же время в ЦИК поступили данные от избирателей, из социальных сетей о моментах, связанных с выборами, заявлениями и жалобами граждан относительно нарушений Избирательного законодательства. Предпринимаются все меры по их разрешению своевременно и в установленном порядке. В частности, в социальных сетях распространилось видео о вбрасывании в избирательную урну сразу нескольких бюллетеней на 314 Избирательном участке в Алмазарском районе столицы. Было выяснено, что 314 избирательный участок входит в 142 Каракамышский Избирательный округ. Вопрос был изучен окружной избирательной комиссией и материалы были переданы в органы прокуратуры.

Помимо этого, итоги голосования на 314 Избирательном участке признаны недействительными. Избирательный округ при подведении итогов не будет учитывать итоги голосования на данном участке. В настоящее время ЦИК рассматривает протоколы окружных избирательных комиссий и другие документы.

Согласно Избирательному кодексу в случае необходимости ЦИК может тщательно рассмотреть документы и материалы отдельно взятого Избирательного участка. Только после этого ЦИК принимает решение об итогах голосования. Выборы 22 декабря ещё раз показали насколько население осознанно, вместе стремится к построению демократического, правового государства, гражданского общества, повышению уровня и качества жизни.

Однако предварительный анализ Избирательной кампании выявил и ряд недостатков. Явка избирателей в Ташкенте по сравнению с другими регионами оказалась относительно низкой. Что в принципе отражает общемировые тенденций мегаполисов. Выявление случаев так называемого семейного голосования на некоторых участках, схожесть подписей разных избирателей, выключения электричества ограничили возможности использования ЕЭСИ. Подобные случаи имели место на целом ряде избирательных участков в Юнусабадском районе. Мы планируем системно изучить все данные, связанные с избирательной кампанией, провести мониторинг и на его основе во втором квартале 2020 года провести международную конференцию с участием наблюдателей и экспертов от международных организаций и иностранных государств, наблюдавших за выборами 22 декабря.

В рамках данного форума будут проанализированы все упущения и недостатки, а также выработаны меры по дальнейшему совершенствованию национального избирательного законодательства и практики.

Спасибо за внимание!".

УЗИНФОРМ