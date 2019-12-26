Делегация Узбекистана посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Илхомом Неъматовым посетила Россию, где 25 декабря были проведены очередные узбекско-российские межмидовские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили ход подготовки к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне, состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного межгосударственного сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договренностей, провели обмен мнениями по международной проблематике, актуальным темам региональной повестки дня и консульским вопросам.

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