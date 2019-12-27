Выражены соболезнования в связи с трагедией в Алматы

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В нем были выражены соболезнования коллеге и всему народу Казахстана по случаю гибели свыше 15 человек в результате авиакатастрофы в городе Алматы.

Глава государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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