



Глава государства отправился с рабочим визитом в Навоийскую область



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочей поездкой в Навоийскую область. Визит предпринят с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, проведения встреч с представителями руководящих, деловых и общественных кругов области, а также участия в торжественной церемонии в честь запуска комплекса по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола акционерного общества "Навоиазот". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи