В Карши проведены узбекско-туркменские переговоры по демаркации границы

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Карши завершилась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, которая стартовала 21 декабря.

В рамках встречи стороны подведели итоги работы, проделанной рабочими группами двух стран в уходящем году, согласовали план-график встреч на 2020 год, а также подготовили пакет документов для их утверждения в ходе предстоящего заседания совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам границы.

По итогам переговоров руководителями делегаций Тулкином Абдуллаевым и Мамедом Мамедовым подписан соответствующий протокол.

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