



Глава государства провел телефонные разговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства обсудил с коллегами основные итоги развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям в уходящем году, обозначил задачи на наступающий, провел обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи