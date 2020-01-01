



Глава государства поздравил узбекистанцев с Новым годом



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю празднования Нового года. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



В эти радостные мгновения от всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Новым годом! Желаю всем вам здоровья и семейного счастья!



Уходящий год запомнился нам яркими событиями. Были также разные трудности и испытания.



Благодаря самоотверженному труду нашего народа в Год активных инвестиций и социального развития мы достигли значительных результатов.



Сделаны новые шаги на пути повышения потенциала и конкурентоспособности нашей страны. Динамично развиваются ведущие сферы и отрасли национальной экономики. Вводятся в строй современные предприятия, основанные на высоких технологиях, а также новые транспортно-коммуникационные сети.



Наши умелые дехкане и фермеры, несмотря на сложные погодные условия, добились богатого урожая.



Открыты широкие возможности для развития малого бизнеса и частного предпринимательства.



Создаются новые рабочие места, особенно для молодежи и женщин.



В ходе реализации государственных программ преображается облик наших городов и сел, всей страны в целом.



В 2019 году тысячи семей, в том числе малообеспеченных, справили новоселье.



Начался новый этап в развитии сферы науки, образования и воспитания. Строится много детских садов, открываются новые вузы, филиалы ведущих зарубежных университетов, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.



Самое главное, повышается уровень жизни наших граждан, растет их чувство сопричастности к судьбе Родины, уверенность в завтрашнем дне.



В жизни нашего общества все больше утверждаются принципы демократии и открытости, углубляется процесс либерализации всех сфер.



Это наглядно подтвердили состоявшиеся на днях выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши. Они еще раз доказали, что Узбекистан не свернет с пути демократического развития.



Укрепляется обороноспособность Вооруженных Сил страны, являющихся гарантом нашей независимости, безопасной и спокойной жизни.



В международном сообществе растет авторитет нашего государства, которое проводит миролюбивую и конструктивную внешнюю политику.



Одним словом, 2019 год оставит яркий след в истории нового Узбекистана.



Уважаемые соотечественники!



Мы вступаем в важный этап нашего развития – этап национального прогресса.



В 2020 году мы еще активнее продолжим широкомасштабные социально-экономические реформы.



Особое внимание будет уделено формированию еще более благоприятных условий для частной собственности, развития предпринимательства и бизнес-среды, созданию новых рабочих мест.



В центре внимания будут находиться вопросы увеличения размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, реальных доходов населения.



Мы расширим масштабы начатой нами работы по улучшению жилищных условий людей, качества коммунальных и бытовых услуг, строительству доступного жилья.



Направим все силы и возможности на то, чтобы дать молодому поколению достойное образование и воспитание, содействовать в реализации его способностей и талантов.



На новый уровень поднимется укрепление здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни.



Мы еще больше усилим внимание и заботу о наших уважаемых ветеранах, дорогих женщинах.



Первостепенное значение будут иметь вопросы социальной защиты, прежде всего тех, кто нуждается в помощи и поддержке.



Главной нашей задачей останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия и взаимопонимания.



Мы будем расширять всестороннее сотрудничество с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами.



Дорогие соотечественники!



Пусть в 2020 году в каждой семье, во всей нашей стране будут мир, счастье и благополучие!



Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды!



Пусть процветает наш родной Узбекистан!



С Новым годом вас, дорогие друзья!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи