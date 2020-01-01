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Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019

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Глава государства поздравил узбекистанцев с Новым годом
01.01.2020 02:30

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю празднования Нового года.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

В эти радостные мгновения от всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Новым годом! Желаю всем вам здоровья и семейного счастья!

Уходящий  год запомнился нам яркими событиями.  Были также разные трудности и испытания.

Благодаря самоотверженному труду нашего народа в Год активных инвестиций и социального развития мы достигли значительных результатов.

Сделаны новые шаги на пути повышения потенциала и конкурентоспособности нашей страны. Динамично развиваются ведущие сферы и отрасли национальной экономики. Вводятся в строй современные предприятия, основанные на высоких технологиях, а также новые транспортно-коммуникационные сети.

Наши умелые дехкане и фермеры, несмотря на сложные погодные условия, добились богатого урожая.

Открыты широкие возможности для развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Создаются новые рабочие места, особенно для молодежи и женщин.

В ходе реализации государственных программ преображается облик наших городов и сел, всей страны в целом.

В 2019 году тысячи семей, в том числе малообеспеченных, справили новоселье.

Начался новый этап в развитии сферы науки, образования и воспитания. Строится много детских садов, открываются новые вузы, филиалы ведущих зарубежных университетов, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. 

Самое главное, повышается уровень жизни наших граждан, растет их чувство сопричастности к судьбе Родины, уверенность в завтрашнем дне.

В жизни нашего общества все больше утверждаются принципы демократии и открытости, углубляется процесс либерализации всех сфер.

Это наглядно подтвердили состоявшиеся на днях выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши. Они еще раз доказали, что Узбекистан не свернет с пути демократического развития.

Укрепляется обороноспособность Вооруженных Сил страны, являющихся гарантом нашей независимости, безопасной и спокойной жизни.

В международном сообществе растет авторитет нашего государства, которое проводит миролюбивую и конструктивную внешнюю политику.

Одним словом, 2019 год оставит яркий след в истории нового Узбекистана.

Уважаемые соотечественники!

Мы вступаем в важный этап нашего развития – этап национального прогресса.

В 2020 году мы еще активнее продолжим широкомасштабные социально-экономические реформы.

Особое внимание будет уделено формированию еще более благоприятных условий для частной собственности, развития предпринимательства и бизнес-среды, созданию новых рабочих мест.

В центре внимания будут находиться вопросы увеличения размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, реальных доходов населения.

Мы расширим масштабы начатой нами работы по улучшению жилищных условий людей, качества коммунальных и бытовых услуг, строительству доступного жилья.

Направим все силы и возможности на то, чтобы дать молодому поколению достойное образование и воспитание, содействовать в реализации его способностей и талантов.

На новый уровень поднимется укрепление здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни.

Мы еще больше усилим внимание и заботу о наших уважаемых ветеранах, дорогих женщинах.

Первостепенное значение будут иметь вопросы социальной защиты, прежде всего тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Главной нашей задачей останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия и взаимопонимания.

Мы будем расширять всестороннее сотрудничество с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами.

Дорогие соотечественники!

Пусть в 2020 году в каждой семье, во всей нашей стране будут мир, счастье и благополучие!

Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды!

Пусть процветает наш родной Узбекистан!

С Новым годом вас, дорогие друзья!".

УЗИНФОРМ

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